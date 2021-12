Lockerungen für Menschen mit Booster-Impfungen bereits in drei Bundesländern

Bayern und Mecklenburg-Vorpommern prüfen, nachzuziehen

Karl Lauterbach nimmt erstmals an Konferenz der Gesundheitsminister*innen teil

In mehreren Bundesländern entfällt die Testpflicht für Menschen, die eine Auffrischungsimpfung gegen Corona erhalten haben. Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Seit Samstag müssen dort Drittgeimpfte - also Menschen mit Booster-Impfung - keine Schnelltests mehr vorweisen, wo 2G-Plus gilt. Nach einer Konferenz der Gesundheitsminister*innen der Länder und erstmals mit dem designierten Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sowie letztmalig mit Jens Spahn wollen nun weitere Bundesländer ebenfalls diese Lockerungen prüfen, darunter Bayern.

Lauterbach: Booster-Impfung bietet "hervorragenden Schutz" - Bayern prüft Lockerungen

Der designierte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) stellte im Zuge der Konferenz die Vorzüge der Booster-Impfung dar und erklärte, dass bereits zwei Wochen nach der Auffrischungsimpfung ein hervorragender Schutz bestehe. Eine Testung für Menschen mit Booster-Impfung sei also nicht unbedingt notwendig, so Lauterbach.

Bestseller: Corona-Selbsttests bei Amazon ansehen

Dies sei eine ernsthafte Option für alle Bundesländer, reagierte der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek auf diesen Hinweis. In Bayern wollen man nun diese Möglichkeit prüfen. Auch Mecklenburg-Vorpommern will eine Lockerung für Drittgeimpfte überlegen. Diese müssten sich, wenn die Länder dem Beispiel von Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg folgen, dann nicht mehr testen lassen, wenn sie an Veranstaltungen mit 2G-plus-Regel teilnehmen wollen.

Hintergrund für die Lockerungen etwa in Niedersachsen seien Engpässe beim Testen; lange Schlangen vor Testzentren sollten vermieden werden, so die niedersächsische Regierungssprecherin Anke Pörksen. Die Befreiung von der Testpflicht gelte ab der dritten Impfung. Für Personen mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson sei die zweite Impfung maßgeblich und gelte als Auffrischung im Sinne der neuen Regelung. Aus wissenschaftlicher Sicht bestehe nach der Auffrischungsimpfung eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, sich und andere anzustecken. "Der Impfschutz ist bei dieser Gruppe auf einem derart hohen Niveau, dass die Gefahr, dass Geimpfte untereinander das Virus weitergeben, doch wahrscheinlich nur noch verschwindend gering ist", hatte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) zuvor gesagt.

Holetschek erwartet gute Zusammenarbeit mit Karl Lauterbach

Die Runde der Gesundheitsminister*innen hatten Karl Lauterbach zu dessen Ernennung gratuliert. Gegenüber dem Bayerischen Rundfunk erklärte Klaus Holetschek, Lauterbach habe sich etwa beim Thema Boostern geäußert, aber vor allem viel zugehört. Holetschek erwarte, dass "wir eine gute Zusammenarbeit mit ihm haben werden".

Jens Spahn sei der Dank der Gesundheitsminister gewiss, so Holetschek, für dessen großen Einsatz, den er gezeigt habe in der Pandemie: "Wohlwissend, dass wir nicht immer einer Meinung waren und dass auch nicht immer alles rund gelaufen ist, aber wohlwissend, dass er immer sein Bestes gegeben hat."