Söder beklagte allerdings, dass dies von den Ländern derzeit etwas unterschiedlich gehandhabt werde. Für die nächste Bund-Länder-Runde am Montag forderte er deshalb eine einheitliche Durchsetzung einer "harten Notbremse". "Ich möchte aus einer im Moment sehr flexiblen Notbremse eine harte Notbremse machen", sagte Söder nach einer regulären Ministerpräsidentenkonferenz per Video in München.

Damit meint Söder: "Notbremsen müssen verlässlich sein, und keine Alibi-Bremsen." In den Bundesländern werde das unterschiedlich gehandhabt, manche seien strenger, andere würden bei der Notbremse zu lange warten und damit das Infektionsgeschehen fördern.

Bayerns Inzidenz über 100: Schwellenwert überschritten

Bayern hat den Schwellenwert bei den Corona-Zahlen derzeit wieder überschritten: 100,8 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen meldete das Robert Koch-Institut (RKI) am Freitag (19. März 2021) für den Freistaat. Bundesweit lag die Zahl mit 95,6 noch knapp darunter. Die aktuellen 7-Tage-Inzidenzen für Ihre Region in Franken finden Sie in unserem Corona-Franken-Ticker.

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.