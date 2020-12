Seit heute (1.12.2020) gilt der verlängerte Lockdown auch für Bayern. Heute gibt Ministerpräsident Söder weitere Änderungen bekannt. Die Pressekonferenz können Sie hier ab 13 Uhr live verfolgen.

Live-Ticker: Söder verkündet die Umsetzung der Impfstrategie in Bayern und äußert sich möglicherweise zu Corona-Regeln über Silvester

Voraussichtlich um 13 Uhr startet die Pressekonferenz mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, Staatsminister Florian Herrmann und Gesundheitsministerin Melanie Huml.

Diskussion über das Thema Impfstrategie für Bayern

Therapie von Corona-Infizierten soll als vierte Säule in der bayerischen Corona-Strategie vorgelegt werden

eventuell Verkündung strengerer Corona-Maßnahmen über Silvester

Am Dienstag, 1. Dezember 2020, 10 Uhr, tagt der Ministerrat unter der Leitung von Ministerpräsident Söder. Das Kabinett, das dieses Mal per Video-Schalte tagt, befasst sich im Schwerpunkt mit den Folgen der Corona-Pandemie, der Impfstrategie und der Therapie von Corona-Infizierten. Zuletzt schloss Söder strengere Corona-Maßnahmen über Silvester nicht aus. Eventuell steht auch dieses Thema auf der Tagesordnung.

Im Rahmen der anschließenden Pressekonferenz werden sich um 13 Uhr Markus Söder, Staatsminister Florian Herrmann und Gesundheitsministerin Melanie Huml zu den Ergebnissen äußern.

Das Kabinett hatte erst am vergangenen Donnerstag die neue Corona-Verordnung beschlossen. Sie sieht unter anderem auch vor, dass vorerst kein Skitourismus möglich ist. Wer zur Freizeitgestaltung die Grenze nach Österreich überquert, muss nach seiner Rückkehr in Quarantäne. Generell geht die Regierung davon aus, dass die Beschränkungen, die bereits seit Anfang November gelten, mindestens bis Januar notwendig sein werden, weil die Infektionszahlen noch nicht wie erhofft abflachen, sondern auf hohem Niveau stagnieren.

Einzig über die Weihnachtsfeiertage sollen die Kontaktbeschränkungen ein wenig gelockert werden. Vom 23. Dezember an bis "längstens" 1. Januar sollen Treffen "im engsten Familien- und Freundeskreis" möglich sein, bis maximal zehn Personen insgesamt, Kinder bis 14 Jahre ausgenommen. Touristische Hotelübernachtungen sollen aber auch dann nur in notwendigen Ausnahmefällen möglich sein. Auch Veranstaltungen bleiben auf absehbare Zeit untersagt, die Gastronomie bis auf Weiteres geschlossen. Mitte Dezember will die Regierung anhand der dann vorliegenden Infektionszahlen entscheiden, wie es zum Jahresbeginn konkret weitergeht.