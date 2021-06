Gelnhausen vor 19 Stunden

Leichtflugzeug stürzt in Büsche: Zwei Männer sterben

Beim Absturz eines Leichtflugzeugs an der Landesgrenze von Hessen zu Bayern sind am Dienstag zwei Männer ums Leben gekommen. Nach Angaben eines Polizeisprechers war das Flugzeug aus vorerst unbekannter Ursache bei Gelnhausen in Hessen in größere Büsche an einer Böschung gestürzt. Möglicherweise war es im Landeanflug zu einem nahen Flugplatz für Segel- und Leichtflugzeuge.