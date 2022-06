Ein Mensch ist bei einem Auffahrunfall, in den drei Lastwagen involviert waren, auf der Autobahn 3 im Landkreis Regensburg ums Leben gekommen. Ein Fahrer sei am Mittwochmorgen (8. Juni) schwer verletzt worden, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Einer der Lastwagen geriet zudem in Brand. Weitere Details waren zunächst noch unklar.

Die Polizei sperrte die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Rosenhof und Wiesent in beide Richtungen. Es gebe erhebliche Auswirkungen auf den Berufsverkehr, sagte der Sprecher.

Vorschaubild: © Polizeiabsperrung, Polizei, Einsatz, Polizeieinsatz, Krankenwagen, Notruf, Unfall Symbolfoto: SZ-Designs/Adobe Stock (88051771)