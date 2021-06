Die beiden Bartgeier stammen aus dem spanischen Cazorla und werden im Rahmen eines alpenweiten Wiederansiedlungsprogramms ausgewildert, nachdem die Art in Bayern seit über 100 Jahren ausgestorben ist. Die Erwartungen sind groß. «Die Auswilderung des größten Vogels der Alpen ist ein historisches Ereignis und bundesweit eines der aufsehenerregendsten Naturschutzprojekte 2021», betonten der Landesbund für Vogelschutz und der Tiergarten Nürnberg, wo sich die beiden Vögel in den vergangenen Tagen am «Schmusegitter» kennenlernen konnten. «Für den Artenschutz in Deutschland ist die Rückkehr des völlig harmlosen Greifvogels in die deutschen Alpen ein Meilenstein.»

