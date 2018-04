Kurioser Anblick: Männer in gelben Schutzanzügen spielen Minigolf - was steckt dahinter?

Kurios - Männer in Chemikalienschutzanzügen spielen Minigolf:

Ist eine Seuche ausgebrochen? Befinden wir uns im Katastrophenfall? Diese Fragen haben sich wohl Bewohner des kleinen Luftkurortes Prien am Chiemsee (Oberbayern) gestellt, als sie die Männer in den gelben Anzügen sahen.



Die Erklärung ist so simpel wie verblüffend:

Die Feuerwehr Prien trainierte für den Ernstfall. Speziell Chemikalienschutzanzüge (CSA) kommen beispielsweise zum Einsatz bei einem Gefahrengutunfall. Sie sind für solche Vorfälle geeignet, da sie gasdicht und chemikalienbeständig sind.



Trägt man einen solchen Anzug ist die Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt und die Kommunikation funktioniert lediglich über Handzeichen oder Funk.



Minigolfplatz als Übungsanlage

Der Betreiber einer Minigolfanlage in Prien stellte der örtlichen Feuerwehr freundlicherweise sein Grundstück für eine der regelmäßigen Übungen zur Verfügung. Beim Minigolf galt es die Feinmotorik zu schulen. Dabei kam natürlich der Spaß nicht zu kurz.

red/tu