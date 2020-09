Kostenloser Döner: Wer mehr als 106 Kilo wiegt, isst hier umsonst

Der Hype um Fitness und den sogenannten "healthy lifestyle" existiert ja schon lange. Mit allen möglichen Tipps und Tricks werden Leute für Fitnessprogramme und Co. gewonnen.

Ein Dönerbuden-Besitzer aus dem niederbayerischen Essenbach (Landkreis Landshut) setzt auf eine etwas andere Marketingstrategie. Um neue Kunden zu gewinnen, setzt der 54-jährige Hüseyin Bicici auf eine etwas außergewöhnliche Strategie: Eine Woche lang bekommt jeder, der über 106 Kilogramm wiegt, einen Döner umsonst.

Die Aktion läuft noch bis Ende der Woche und bringt überwiegend positive Rückmeldungen ein. Ein Kunde sagt gegenüber dem TV-Sender RTL: "Es ist doch nur ein PR-Gag. Und von einem Döner nimmt man ja nicht gleich zu. Wenn man Kalorien sparen will, dann kann man das auch an anderen Stellen." Lediglich eine Dorfbewohnerin äußert Bedenken: "Wenn man mehr wiegt, geht das alles auf die Gesundheit. Da muss nicht auch noch ein Gratis-Döner sein."

Bereits Anfang des Jahres ist der 54-Jährige mit einer speziellen Aktion aufgefallen. Hier verschenkte er an alle einen Döner, die einen Meterstab vorbeigebracht haben. Gleiches ein paar Wochen später mit Kochlöffeln. Diese Aktion nutzte der gebürtige Türke allerdings nicht nur für sich. Er verkaufte die Meterstäbe an einen Bekannten und spendete den Erlös von 500 Euro an das "Bayerische Rote Kreuz (BRK)".