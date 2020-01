Am 15.03.2020 finden in Bayern Kommunalwahlen statt.

Es werden Oberbürgermeister (OB), Bürgermeister, Gemeinderäte und Landräte gewählt.

Die ersten Hochrechnungen und Wahlergebnisse der Kommunalwahl kompakt im Überblick:

Rund zwei Monate vor der Kommunalwahl 2020 in Bayern stellen sich zahlreiche Fragen. Viele Kandidaten haben sich bereits aufgestellt. Die Vorbereitungen der lokalen Wahlämter laufen schon auf Hochtouren.

Kommunalwahl 2020 in Bayern: Die wichtigsten Antworten

Wann sind die Wahlen? Wer steht überhaupt zur Wahl? Wie laufen die Kommunalwahlen 2020 ab? Wer darf wählen? Wie viele Kreuze muss ich auf dem Wahlzettel machen? Auf all diese Fragen finden Sie hier Antworten.

Briefwahl bei der Kommunalwahl in Bayern: Das müssen Sie wissen