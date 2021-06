Hamburg 07.06.2021

«Körber Studio Junge Regie»: Otto Falckenberg Schule gewinnt

Doppel-Sieg für die Otto Falckenberg Schule in München: «Messy History Lessons» von Caroline Kapp und «R-Faktor. Das Unfassbare» von Ayºe Güvendiren haben die Preise des «Körber Studio Junge Regie 2020/2021» gewonnen. In «Messy History Lessons» schreiben Regisseurin Caroline Kapp und Ensemble witzig, klug und leichtfüßig die Geschichte des Kunstbetriebs um und chaotisieren den ordentlichen Kanon durch das Sichtbarmachen weiblicher Künstlerinnen und ihrer Werke, wie die Veranstalter am Montag mitteilten.