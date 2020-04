Regensburg vor 1 Stunde

Corona

Kampf gegen Corona: Hilft diese Therapie gegen das Virus?

An verschiedenen bayrischen Kliniken arbeiten Mediziner an einem Weg schwerkranken Covid-19 Patienten helfen zu können. Bei manchen Patienten zeigten sich erste Fortschritte - und trotzdem halten sich die Ärzte zurück. Was hat es mit der Behandlung des Coronavirus auf sich?