Wie geht es weiter mit den Corona-Maßnahmen in Bayern? Das bayerische Kabinett wird am Dienstag (7. Dezember 2021) erneut zusammenkommen, um über die Corona-Lage im Freistaat zu beraten. Unter anderem soll über einen Vorschlag des Sozialministeriums gesprochen werden, der ein Testkonzept für Kinder in Kindertagesstätten enthält.

Zunächst war dabei von einer Testpflicht in den Kitas die Rede, im Gespräch mit BR24 sprach Sozialministerin Carolina Trautner von einer "Testnachweispflicht", die derzeit geprüft werde. Wie genau diese umgesetzt werden soll, ist bislang nicht klar. Aktuell gehen die Kitas unterschiedlich mit Corona-Tests um. Einige Einrichtungen nehmen freiwillig an PCR-Pooltests teil, andere verteilen Gutscheine für Selbsttests an die Eltern. Von der bayerischen Staatsregierung sind drei Tests pro Woche vorgeschrieben.

Testpflicht für Kita-Kinder und Intensivbetten: Kabinett berät über Corona-Maßnahmen in Bayern

Ferner wollen die Minister unter Leitung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) auch über die Möglichkeit beraten, die Zahl der Intensivbetten in Bayerns Krankenhäusern zu erhöhen. Die Kapazität war im Vergleich zum Vorjahr um 20 Prozent geschrumpft, weil nicht mehr ausreichend Pflegepersonal zur Verfügung steht, um die Betten zu betreiben.

Wie Gesundheitsminister Klaus Holetschek bekannt gegeben hat, prüft Bayern derzeit außerdem eine Lockerung der 2G-Plus-Regel. Wie in Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg würde die Testpflicht bei Veranstaltungen und Freizeitangeboten für Menschen, die bereits eine Booster-Impfung erhalten haben, entfallen. Ob diese Lockerung bereits am Dienstag im Kabinett Thema sein wird, ist noch nicht klar.

Um 12.00 Uhr werden Staatskanzlei-Chef Florian Herrmann, Gesundheitsminister Klaus Holetschek, Digital-Ministerin Judith Gerlach (alle CSU) sowie Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) bei einer Pressekonferenz über die Ergebnisse der Sitzung berichten.