Die aufsehenerregende Meldung machte bereits am Dienstag (26. Juli 2022) die Runde: Ein Mann ist mit einer Kettensäge auf die Garage seines Nachbarn losgegangen, weil sie ihm den Blick auf den Starnberger See versperrt haben soll. Nun ist herausgekommen: Bei dem Angreifer soll es sich ausgerechnet um Jens Lehmann, den ehemaligen Torwart der deutschen Fußballnationalmannschaft, handeln.

Nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur hatte der 52-Jährige am Montag (25. Juli) zwar eine Überwachungskamera manipuliert, jedoch ging dies schief und die Kamera filmte die Tat trotzdem.

Jens Lehmann soll aus Wut Garage seines Nachbarn zersägt haben

Zunächst war in dem Fall nicht bekannt, wer hinter der Sachbeschädigung steckt. Die Bild-Zeitung berichtet jedoch, dass es Jens Lehmann sei, der auf dem Grundstück seines Nachbarn einen Schaden von mehreren Hundert Euro angerichtet habe. Offiziell bestätigt wurden diese Informationen aber noch nicht. Vonseiten der Polizei ist aber bereits bekannt, dass die Dachbalken der Garage zersägt wurden.

Das Gebäude wurde bereits in den vergangenen zwei Jahren mehrmals beschädigt, damals entstand ein Schaden von mehr als 10.000 Euro. Nun werde geprüft, ob der gleiche Täter dafür verantwortlich ist.

Das könnte dich auch interessieren: Was darf in die Garage - und was nicht? Vorsicht: In diesen Fällen droht ein Bußgeld