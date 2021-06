Regensburg 07.06.2021

Jahn Regensburg verpflichtet Faber von Freiburg II

Der Fußball-Zweitligist SSV Jahn Regensburg hat Flügelspieler Konrad Faber vom SC Freiburg II verpflichtet. Wie die Oberpfälzer am Montag mitteilten, erhielt der 23-Jährige einen Vertrag bis Juni 2023. Er ist auf der rechten Abwehrseite und auch im Mittelfeld einsetzbar. Faber war in der abgelaufenen Spielzeit mit der zweiten Mannschaft der Breisgauer in die 3. Liga aufgestiegen. Beim Jahn soll er nun zeigen, «dass er sich auch auf Zweitliganiveau behaupten kann», sagte Regensburg Geschäftsführer Christian Keller.