Razzia bei Hausarzt in Wemding : Er soll Corona-Impfungen nur vorgetäuscht haben

: Er soll haben Kriminalpolizei ermittelt nun gegen Arzt aus Bayern

ermittelt nun gegen Arzt aus Bayern Patienten der Praxis müssen nun Antikörpertests durchführen lassen

durchführen lassen Landratsamt Donau-Ries will am Dienstag (5. Oktober 2021) neue Details bekannt geben

Impfbetrug in Wemding: Ein Hausarzt in Wemding (Landkreis Donau-Ries) soll mehrere Corona-Impfungen vorgetäuscht haben. Nun prüft die Gesundheitsbehörde, ob die Patienten einen Schutz gegen das Virus haben oder nicht. Alle Patienten der Praxis sind nun aufgerufen, eine Antikörperbestimmung durchführen zu lassen. Von der Praxis selbst ist am Montag (4. Oktober 2021) keine Stellungnahme zu den Vorwürfen zu finden.

Impfbetrug in Wemding: Arzt täuscht Corona-Impfung vor

Das Landratsamt Donau-Ries teilt in einer Pressemitteilung mit, dass die Kriminalpolizei Dillingen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Augsburg bereits vergangenen Mittwoch (29.09.2021) die Arztpraxis in Wemding durchsucht hatte und Beweismittel sichergestellt hatte. Im Vorfeld seien wohl einige anonyme Anzeigen eingegangen.

Es bestehe der Verdacht, dass es zu Unregelmäßigkeiten bei den Impfungen gegen das Covid-19-Virus durch den Mediziner gekommen sei. Es könnte sein, dass die dort geimpften Patienten keinen ausreichenden Impfschutz besitzen und damit andere Personen gefährden könnten.

Die Auswertung der sichergestellten Dokumente dauere an, sagte am Montag der Sprecher der Augsburger Staatsanwaltschaft, Andreas Dobler. Zudem würden Vernehmungen durchgeführt. Derzeit könnten keine weiteren Details zu den Ermittlungsergebnissen genannt werden.

Völlig unklar, wie es zu den falsch dokumentierten Schutzimpfungen gekommen ist

Völlig unklar ist bislang, wie es zu den mutmaßlich falsch dokumentierten Schutzimpfungen gekommen war. Es ist offen, ob die Patienten möglicherweise davon wussten, dass sie tatsächlich keinen Impfstoff erhalten haben. Oder ob den Männern und Frauen unwissentlich beispielsweise einfache Kochsalzlösung injiziert wurde.

Einen ähnlichen Fall gab es im Impfzentrum des norddeutschen Kreises Nordfriesland. Dort soll eine Krankenschwester Spritzen mit Kochsalzlösung statt mit dem Impfmedikament aufgezogen haben. Etwa 10.000 Betroffene sollen deswegen dort nachgeimpft werden.

Antikörpertests sollen Klarheit schaffen: Betroffene von Tat sauer und enttäuscht

Am Montagmorgen (4. Oktober 2021) haben sich bereits lange Schlange vor dem Testzentrum im nahen Nördlingen gebildet. Denn: Die Menschen, die von dem Arzt geimpft worden sind, benötigen nun einen Antikörpertest, um zu überprüfen, ob sie einen ausreichenden Impfschutz besitzen.

Der Arzt soll Betroffenen mit Aussagen wie: "Wenn ich Sie damit impfe, dann könnten Sie morgen tot sein", verängstigt haben. Eine Frau berichtet außerdem, dass er sie gefragt habe, welche Art von Sarg sie nach ihrer Corona-Impfung nun wolle.

Andere Betroffene seien "sauer und enttäuscht" über das Verhalten des Arztes. Wiederum andere sind entspannt. Sie würden ihrem Hausarzt vertrauen.

Sonderimpfaktion für Betroffene

Das Landratsamt veröffentlichte sogar den Namen der Praxis, damit möglichst viele Menschen Bescheid wissen und sich testen lassen. Für diejenigen, die keinen ausreichenden Impfschutz besitzen, gibt es anschließend eine Sonderimpfaktion.

Die Praxis ist aktuell aus "gesundheitlichen Gründen geschlossen."

