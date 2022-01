Präsenzunterricht oder Homeschooling?

So läuft der Schulbetrieb in Bayern ab dem 10. Januar 2022

Klare Forderung an Bund und Länder: Quarantäne-Regeln für Schüler*innen sollen überarbeitet werden

Bayern hält am geplanten Schulstart mit Präsenzunterricht nach den Weihnachtsferien fest. Kultusminister Michael Piazolo hatte in der "BR24 Rundschau" bereits angekündigt: "Wir werden in der nächsten Woche so wie andere Bundesländer auch mit Präsenzunterricht starten." Am Mittwoch, 5. Januar 2022, berieten sich die Kultusminister*innen erneut - und gaben nun die Ergebnisse ihrer Konferenz bekannt. Das bayerische Kultusministerium rät dennoch zu freiwilligen Selbst- oder Schnelltests am Wochenende vor dem Schulstart. Die Corona-Tests an den Schulen werden wie bislang fortgeführt. Ab dem 10. Januar ist ein negatives Testergebnis die grundsätzliche Voraussetzung für die Teilnahme der Schulkinder am Präsenzunterricht.

Präsenzunterricht: Kultusminister einigen sich

Die für Bildung zuständigen Kultusministerinnen und -minister der Länder bleiben bei ihrer Linie, dass Schulen in der aktuellen Corona-Lage offengehalten werden sollen. "Auch wenn sich die Pandemie durch eine neue Virusvariante verändert, müssen wir die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen noch stärker in den Blick nehmen. Das bedeutet, dass wir die Schulen erst dann schließen, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind", sagte die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Karin Prien (CDU), am Mittwoch nach einer Sonderschalte der Minister. Zahlreiche Verbände hatten zuvor Kritik an Bund und Ländern geübt, dass trotz der Ausbreitung von Omikron kein Distanzunterricht stattfinden soll.

Wegen der Ausbreitung der Virusvariante wird auch in Deutschland ein steiler Anstieg der Infektionszahlen befürchtet. Das Präsenzlernen habe aber höchste Priorität, sagte Prien. Die Kultusminister sprachen sich in ihrem Beschluss auch für überarbeitete Quarantäneregeln aus: "Die Aufrechterhaltung des Schulbetriebs ist für Kinder und Jugendliche systemrelevant und darüber hinaus eine Grundlage für die Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit anderer kritischer Infrastrukturen."

In der Hälfte der Bundesländer hat nach der Weihnachtspause der Unterricht wieder begonnen. Millionen weitere Schüler*innen kehren nächste Woche zurück. In allen Bundesländern ist Präsenzunterricht geplant. Flächendeckende Schulschließungen wie vor einem Jahr haben die Ampel-Parteien mit Änderungen am Infektionsschutzgesetz ausgeschlossen. Einige Bundesländer überlassen es den Einrichtungen nun selbst, wie sie vorgehen. Einzig Thüringen hatte sich entschieden, nach den Ferien mit Homeschooling zu starten.

Präsenzunterricht oder Homeschooling in Bayern? Söder äußert sich

"Wir Bayern haben sehr konsequente Maßnahmen. Wir werden sehen, wie sich die Zahlen jetzt nach den Ferien auswirken. Wir werden aller Voraussicht nach regulär am Montag mit der Schule beginnen, natürlich mit Maske und Testen", sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder bereits vor dem Treffen der Kultusminister*innen.

Bestseller: Corona-Selbsttests bei Amazon ansehen

Unter dem Druck steigender Omikron-Zahlen wollen Bund und Länder am Freitag (7. Januar 2022) unter anderem über eine Verkürzung von Quarantänefristen beraten.