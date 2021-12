Distanzunterricht an Schulen: erneutes Homeschooling nach den Weihnachtsferien möglich

Die rasante Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus in Bayern zwingt auch Schulen zum Umdenken: Nach den Weihnachtsferien, also ab dem 10. Januar 2022, könnte es daher für Bayerns Schüler*innen zurück in den Distanzunterricht gehen. Die Entscheidung darüber soll beim nächsten Bund-Länder-Treffen am 7. Januar getroffen werden. Doch dem Lehrerverband dauert das zu lange: Der Entschluss müsse schon vorher feststehen.

Rückkehr zum Homeschooling in Bayern? Lehrerverband fordert schnelle Entscheidung

Distanzunterricht oder weiterhin Präsenzunterricht? Der Deutsche Lehrerverband fordert nun eine baldige Ansage vonseiten der Politik. Denn: „Sobald die fünfte Welle Deutschland erreicht, müssen wir schnell reagieren können“, betonte Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerinnen- und Lehrerverbands im Interview mit dem „Tagesspiegel“. Sollte sich die Corona-Lage in den nächsten Tagen und Wochen so stark verschlimmern, dass im Januar tatsächlich wieder Distanz- und Wechselunterricht sowie eine Notbetreuung angeboten werden müssen, müssen die Planungen dafür schon jetzt starten, appelliert Meidinger. Damit noch bis zum 7. Januar abzuwarten, sei keine Option.

"Das oberste Ziel muss sein, bis zum Ende des Schuljahres so viel Regelunterricht wie möglich zu gewährleisten", erklärte der DL-Präsident seine Forderung. "Deshalb ist ein kurzer, harter Schul-Lockdown besser, als dass wir die kommenden Monate immer wieder einzelne Schulen schließen müssen." Auch nach Einschätzung von Simone Fleischmann, Präsidentin des Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbands, werde ein erneuter Wechsel vom Präsenz- zum Distanzunterricht immer wahrscheinlicher. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage könne sie derzeit nichts ausschließen, auch nicht die Rückkehr des Homeschoolings.

Die Meinung des Kultusministeriums, dass die Schulen auf jeden Fall geöffnet bleiben müssten, teile Fleischmann nicht. „Auf Biegen und Brechen geht das keinesfalls“, sagte die BLLV-Präsidentin in einem Interview mit „RadioWelt“ auf Bayern 2. „Die Corona-Pandemie ist kein Wunschkonzert.“ Die Staats- und Landesregierungen müssten aktuell sehr vorsichtig mit ihren Aussagen zum Thema Distanzunterricht sein, um niemanden unnötig zu verunsichern. „Sie dürfen jetzt nichts versprechen“, mahnte Fleischmann. Hinter den Schulöffnungen und möglichen Schließungen müsse eine Strategie stehen, die an die regionalen Inzidenzwerte angepasst ist.

An Bayerns Schulen gebe es weiterhin Nachholbedarf, um den Schülern auch während der Corona-Pandemie ein gutes Lehrangebot zu ermöglichen. Aber weder die Bedingungen für den Präsenzunterricht noch für Distanz- und Hybridunterricht seien derzeit überall sicher gegeben. Das Kultusministerium müsse einräumen, dass diese Probleme noch nicht behoben wurden. Auch mangele es weiterhin daran, in den Klassenräumen „optimale Luft herzustellen“, so Fleischmann. "Auf Biegen und Brechen können die Schulen so nicht offenbleiben", lautet das deutliche Fazit der BLLV-Präsidentin.

Eine ganz andere Meinung zum Thema vertritt dagegen der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt: Er sehe aktuell keinen Anlass dafür, einen Schul-Lockdown in Erwägung zu ziehen. Er setze gegen die Ausbreitung der Omikron-Variante auf die Booster-Impfungen sowie die geltenden Kontaktbeschränkungen.

Wegen der sich rasch ausbreitenden Coronavirus-Variante Omikron kann sich auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) vorstellen, die Weihnachtsferien zu verlängern oder Homeschooling kurzzeitig wieder einzuführen. Das kündigte nun die Vorsitzende der Gewerkschaft an. "Distanzunterricht für eine begrenzte Zeit nach den Weihnachtsferien kann eine Möglichkeit sein, die Verbreitung der Omikron-Variante zu erschweren", sagte die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Maike Finnern, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Dies müsse aber eine Ausnahme bleiben, die allein der aktuellen Situation geschuldet sei, erklärte sie weiter.

Lehrerverband fordert "einheitliches Vorgehen" - nächste Bund-Länder-Schalte am 7. Januar

Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, sagte: "Wenn die Infektionszahlen aufgrund von Omikron in den Weihnachtsferien massiv nach oben gehen, dürfen Ferienverlängerungen beziehungsweise erneuter Distanzunterricht nicht ausgeschlossen werden." Es sei falsch, Schulen bei einem größeren Maßnahmenkatalog komplett auszunehmen, weil dort demnächst eine hochansteckende Virusvariante auf eine Vielzahl von Kontakten treffe.

"Wir brauchen ein einheitliches Vorgehen von Bund und Ländern orientiert an Parametern wie altersabhängiger Inzidenzen und Landesimpfquoten", sagte Meidinger. "Aktuell herrscht Chaos und Verwirrung. Manche Bundesländer haben bereits Ferien, manche haben die Präsenzpflicht aufgehoben, andere bleiben beim regulären Ferienbeginn."

Was Bayern anbelangt, äußerte sich Ministerpräsident Markus Söder nach dem Corona-Gipfel. Der Freistaat habe in den Weihnachtsferien "etwas Glück", da die Corona-Zahlen relativ weit unten seien, so Söder. Zusätzlich würde an Schulen getestet. Anfang Januar soll die Lage jedoch nochmal neu bewertet werden und die Themen Homeschooling und die Gefährdung der Schüler in den Blick genommen werden.

Homeschooling ab Januar in Bayern? Söder will Lage erst neu bewerten

Ob es wieder Distanzunterricht an bayerischen Schulen geben wird oder nicht, ist noch völlig offen. Eine Testpflicht an Schulen soll jedoch auch für geimpfte Lehrkräfte und Schüler*innen eingeführt werden - eine zweifache Impfung reiche nicht mehr aus. Heißt: Auch unter Jugendlichen müssen die Booster-Impfungen vorangetrieben werden. Die nächste Bund-Länder-Schalte wird am 7. Januar 2022 stattfinden.

mit dpa