Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) zieht eine Befristung der geplanten Impfpflicht in Erwägung. "Ich kann mir gut vorstellen, die Impfpflicht auf einen bestimmten Zeitraum erstmal zu befristen, zum Beispiel auf zwei Jahre", sagte er der "Süddeutschen Zeitung".

"Womöglich kommen wir ja in eine endemische Lage mit Omikron - wie eine Art Grippe. Man könnte dann nach zwei Jahren einen Schnitt machen, evaluieren und neu entscheiden." Für künftige Maßnahmen zum Infektionsschutz in Bayern ist nach Ansicht Holetscheks die Beratung der Ministerpräsidenten an diesem Freitag (7. Januar 2022) entscheidend. Auch die Vorbereitung der Impfpflicht könnte dabei Thema werden, ein Beschluss dazu wird allerdings noch nicht erwartet.

Nötig sei eine "Gesamteinschätzung zu Omikron" durch den Bund und dessen Expertenrat. Für Bayern sei etwa vorstellbar, die Maskenpflicht zu verschärfen. "Aber ich setze darauf, dass man das in Deutschland einheitlich definiert", sagte Holetschek.

Laut einer ersten Beschlussvorlage steht bei den Beratungen am Freitag die Verschärfung der Maskenpflicht nicht auf dem Plan. Jedoch wäre es nicht das erste Mal, dass der Freistaat härtere Regeln als die bundesweiten Beschlüsse umsetzt. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will laut einem "Bild live"-Interview zudem lieber mit neuen Beschlüssen warten. Die bisherigen Erkenntnisse zur Verbreitung der Omikron-Variante seien noch nicht ausreichend, um auf der Grundlage tragfähige Entscheidungen zu treffen.

