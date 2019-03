Hochwasser in Bayern: Hier wird in Oberfranken vor Überschwemmungen gewarnt

Sturmtief "Franz" trifft Teile von Bayern.

Am Wochenende besteht in einigen Städten und Landkreisen Hochwasser-Gefahr.

Alle Informationen finden Sie im Hochwasser-Ticker von inFranken.de

Von wegen Frühling - es droht ein erneuter Wintereinbruch in Franken und ganz Bayern. Nachdem Sturmtief "Eberhard" weitergezogen ist, beschäftigt nun Sturmtief "Franz" die Städte und Landkreise im Freistaat. Bis Samstagmorgen hat der Deutsche Wetterdienst vor Unwettern und Böen gewarnt. Ein Sprecher des Deutschen-Wetterdienstes sagte zuletzt: "Es steht eine neue Kaltfront vor der Tür". In einigen Städten in Bayern hat es heftig geregnet. Die Feuerwehren und Einsatzkräfte der Polizei sind mit Hochwasser beschäftigt. Die Lage im Ticker:

Starke Regenfälle: Hochwasser in Bayern