Oberstreu 08.06.2021

Hier spricht die Polizei: Aufwachen!

Einem übermüdeten Schüler im unterfränkischen Landkreis Rhön-Grabfeld hat die Polizei auf die Sprünge geholfen. Der 13-Jährige aus Oberstreu habe die ganze Nacht am Handy verbracht, teilte die Polizei am Dienstag mit. Am nächsten Morgen sei seine Müdigkeit «natürlich enorm» gewesen. Er habe sich nicht in der Lage gesehen, am Unterricht teilzunehmen.