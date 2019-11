Hetze im Klassenchat: Polizei ermittelt gegen Neuntklässler

Neuntklässler des Gymnasiums Grafing sollen in den Ferien im Klassenchat rechte Inhalte gepostet haben: Die Rede ist von Hakenkreuzen und Gaskammern-Sprüchen. Die Schule reagierte sofort, ebenso die Polizei. Sie ermittelt wegen Volksverhetzung.

Wegen des Verdachts auf Volksverhetzung in einem Klassenchat ermittelt die Polizei gegen Schüler des Gymnasiums Grafing. Im mehrere Dutzend Teilnehmer umfassenden Chat einer neunten Klasse der Gemeinde nahe München waren menschenverachtende rassistische Äußerungen und Fotos von verfassungsfeindlichen Symbolen gepostet worden, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch (12. November 2019) erläuterte. "Wir müssen jetzt schauen, wer der Urheber dieser Mitteilung war und wer diese Mitteilung trotz erkennbarer Problematik weiterverbreitet hat."