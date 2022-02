Mehr als die Hälfte der Menschen in Bayern ist nach einer neuen Umfrage mit der Arbeit von Ministerpräsident Markus Söder unzufrieden.

54 Prozent der Befragten gaben in einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für die "Augsburger Allgemeine" (Samstag) an, "eher unzufrieden" oder "sehr unzufrieden" mit der Arbeit des CSU-Vorsitzenden zu sein. Das sind acht Prozentpunkte mehr als im Januar. So hoch lag der Wert nach Angaben der Zeitung seit Söders Amtsantritt im März 2018 noch nie.

Seit Amtsantritt 2018 waren Bayern noch nie so unzufrieden mit Söder

Nur ein knappes Drittel (33 Prozent) gab an, mit Söders Arbeit "eher zufrieden" oder "sehr zufrieden" zu sein. 13 Prozent antworteten mit "unentschieden".

Redaktioneller Hinweis: Das Meinungsforschungsinstitut Civey zählt für seine repräsentativen Umfragen nur die Stimmen registrierter und verifizierter Internetnutzerinnen und -nutzer, die Daten wie Alter, Wohnort und Geschlecht angegeben haben. Die Stimmen werden nach einem wissenschaftlichen Verfahren gemäß der Zusammensetzung von Bayerns Bevölkerung gewichtet.

Für die Frage „Wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit von Ministerpräsident Markus Söder?“ Frage wurden im Zeitraum vom 21.1.2022 bis 18.2.2022 die Antworten von 5024 Teilnehmenden aus Bayern berücksichtigt. Der statistische Fehler liegt bei 2,5 Prozent.