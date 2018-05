Heftige Unwetter Stufe 4 mit extremem Starkregen über Franken: Kommt jetzt das Hochwasser? - Update

Extreme Unwetter können Hochwasser bringen







Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Überschwemmungen







Hochwasser in Franken: Immer auf dem Laufenden







Update: Überschwemmung in Nürnberg





Wir werden Sie an dieser Stelle informieren, wann und wo in Franken und Bayern es im Verlauf des heutigen Vatertages zu Überschwemmungen kommt.

Unwetter der Stufen 2 bis 4 ziehen am Donnerstag über Franken hinweg. Nahezu alle Landkreise werden im Laufe des Nachmittags und Abends des Vatertags betroffen sein. Stufe 4 bedeutet die Warnung vor "extremem Unwetter". Im Landkreis Rhön-Grabfeld gilt derzeit Warnstufe 4. Das bedeutet laut Deutschem Wetterdienst (DWD) eine "amtliche Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter mit extrem heftigen Starkregen und Hagel". Es treten einzelne Gewitter auf, wobei es extrem heftigen Starkregen mit Niederschlagsmengen um die 80 Liter pro Quadratmeter pro Stunde sowie Windböen mit Geschwindigkeiten um die 60 Stundenkilometer geben kann. Auch Hagel mit Korngrößen um 3 Zentimeter kann auftreten - Autobesitzer sollten ihre Fahrzeuge in Sicherheit bringen.Generell gilt bei einem derartigen extremen Unwetter natürlich: Nicht nach draußen gehen! Dazu rät auch der Deutsche Wetterdienst in seiner Warnung vor möglichen Gefahren: "Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr! Vereinzelt können Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Überflutungen von Kellern und Straßen sowie örtliche Überschwemmungen an Bächen und kleinen Flüssen sind möglich (Details: www.hochwasserzentralen.de). Es können zum Beispiel Erdrutsche auftreten. Schließen Sie alle Fenster und Türen! Sichern Sie Gegenstände im Freien! Halten Sie insbesondere Abstand von Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen! Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien!"Unter www.hochwasserzentralen.de bietet der Deutsche Wetterdienst stets aktuelle Informationen zu Überschwemmungen und Hochwassern in Deutschland. Besonders praktisch. Die App "Meine Pegel" für Android iOS und Windows Phone . Mit der amtlichen Wasserstands- und Hochwasser-Informations-App haben Sie mehr als 2000 Pegel in Deutschland immer im Blick. Sie finden die App zum kostenlosen Download in den jeweiligen App Stores.Die heftigen Unwetter haben am frühen Nachmittag auch Mittelfranken erreicht. In Nürnberg wurde die Unterführung in der Zerzabelshofstraße überflutet. Ein Autofahrer konnte den Wassermassen nicht mehr entkommen, sein Fahrzeug versank bis zur Windschutzscheibe in den Fluten. Die Feuerwehr rückte an. Nach ersten Erkenntnissen blieb der Fahrer unverletzt.