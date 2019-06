Hantavirus in Deutschland: "2019 ist ein Ausbruchsjahr" - Was sind die Symptome?

Im Bayerischen Landesamt für Gesundheit wurden 2019 bereits 55 Fälle von Infektionen mit dem Hantavirus gemeldet (Stand: 12.06.2019). 2018 waren es im gleichen Zeitraum nur acht gemeldete Infektionen. Unterfranken zählt mitunter zu einem der Gebiete, in der ein höheres Risiko besteht, sich mit dem Virus anzustecken.

2019 ist ein Ausbruchsjahr

"2019 ist ganz deutlich ein Ausbruchsjahr", gab Mirko Faber, Teil des Richard-Koch-Instituts, gegenüber der deutschen Presseagentur bekannt. Seit Januar sollen in Deutschland etwa 460 Fälle gemeldet worden sein. Besonders betroffen seien die Schwäbische Alb, die Räume Stuttgart und Osnabrück, Unterfranken, der Bayerische Wald, der Osten Hessens, der Westen Thüringens und das Münsterland.

Allerdings sei der aktuelle Ausbruch nicht vergleichbar mit dem starken Hantavirus-Jahr 2012, so Faber. Damals wurden im selben Zeitraum mehr als 1100 Fälle dokumentiert. Am Ende des Jahres wurde ein Rekordwert von rund 2800 Infektionen registriert.

Übertragung durch Mäusekot und Hausstaub

In Deutschland wird das Virus in erster Linie durch die Rötelmaus übertragen. Die Viren werden von den Nagern mit Speichel, Kot oder Urin ausgeschieden - selbst in getrocknetem Zustand sind die Erreger noch mehrere Tage ansteckend, teilt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung auf ihrer Homepage mit. Jedoch kann eine Ansteckung auch über die Atemwege erfolgen, wenn die Erreger zum Beispiel durch aufgewirbelten Staub eingeatmet werden.

Welche Symptome haben die Erkrankten?

Die in Deutschland vorkommende Krankheitsform beginnt meist mit plötzlich einsetzendem Fieber, das über 3 bis 4 Tage anhält und wird oft von grippeähnlichen Beschwerden, wie Kopf-, Muskel- und Gliederschmerzen begleitet. Weitere mögliche Symptome können Rachenrötung, Husten oder Sehstörungen sowie eine Lichtempfindlichkeit der Augen sein.

Häufig kommt es nach wenigen Tagen zu ausgeprägten Bauchschmerzen mit Durchfall und Erbrechen. Zudem kann es auch kurzfristig zu einer Einschränkung der Nierenfunktion kommen. In Deutschland heilte die Krankheit bisher immer bei Betroffenen folgenlos ab und auch Todesfälle sind generell eher selten. Eine Übertragung des Virus von Mensch zu Mensch ist in Deutschland nicht zu erwarten, jedoch sind Verdachtsfälle einer Infektion zu melden.

Wichtige Tipps zum Schutz vor dem Hantavirus

Eine Impfung gegen das Hantavirus gibt es nicht, jedoch gibt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung einige Tipps zum Schutz vor den Viren:

Waschen Sie sich nach dem Aufenthalt im Freien oder in Kellern, Dachböden oder Schuppen sorgfältig die Hände

Bekämpfen Sie Mäuse und Ratten insbesondere im Umfeld menschlicher Wohnbereiche, wie in Kellern, Dachböden oder Schuppen.

Bewahren Sie Lebensmittel sicher und fest verschlossen auf, damit keine Nagetiere angelockt werden. Gleiches gilt für Tierfutter.

Entsorgen Sie Abfall in verschließbaren Mülleimern und -tonnen.

Geben Sie Essensreste und tierische Abfälle nicht auf den Hauskompost.

Entsorgen Sie Nistmöglichkeiten für Nager, zum Beispiel Sperrmüll oder Abfallhaufen.

Vermeiden Sie den Kontakt mit den Ausscheidungen von Nagetieren, insbesondere von Mäusen

