Schiltberg vor 24 Minuten

Hand in Fließband eingequetscht: Mann schwer verletzt

Eine schwere Quetschung an der Hand hat sich ein Mann auf einem Hof in Schwaben zugezogen. Der 58-Jährige habe ein Fließband sauber machen wollen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dabei geriet er mit seiner Hand zwischen die Walzen des Fließbands.