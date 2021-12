Spielt man Lotto und gewinnt mit "drei Richtigen", kann man von einem Gewinn von etwa 10 Euro ausgehen. Ein 80-jähriger Rentner aus dem Raum München darf sich allerdings über eine ganze Million Euro freuen - ebenfalls gewonnen mit "drei Richtigen".

Sein Spielschein ist am Montag (06. Dezember 2021) als einer von dreien bei einer bundesweiten Sonderauslosung gezogen worden, wie Lotto Bayern mitteilt.

Mit nur drei Richtigen: Bayer gewinnt eine Million Euro bei Lotto-Sonderziehung

Die beiden anderen Gewinne gingen laut Lotto nach Baden-Württemberg. Die drei glücklichen Gewinner*innen haben am Samstag (04. Dezember 2021) zuvor drei richtige Zahlen auf ihrem Schein ausgefüllt.

Der 80-jährige Bayer hat auch schon Pläne, was er mit seinem Millionen-Gewinn anstellen will: "Ich brauche in meinem Alter das Geld nicht mehr so sehr", zitiert ihn Lotto Bayern, weshalb er das Geld an Verwandte und gemeinnützige Organisationen geben möchte. Einen Wunsch hat er dann aber doch, den er sich mit seinem Geld erfüllen möchte: eine Luxuskreuzfahrt.