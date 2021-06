Landsberg am Lech vor 1 Stunde

Gutachten zu Belastung an Ex-Fliegerhorst verzögert sich

Die Untersuchung zur Verschmutzung mit der mutmaßlich krebserregenden Chemikalie PFOS am ehemaligen Militärflugplatz Penzing dauert länger als ursprünglich geplant. Wie das Landratsamt Landsberg am Lech am Mittwoch mitteilte, wird das Gesamtgutachten voraussichtlich erst Ende Juli veröffentlicht. Ursprünglich angekündigt worden waren die Ergebnisse für das Frühjahr 2021. Ursache für die Verzögerung sind den Angaben zufolge Corona-Einschränkungen und personelle Engpässe.