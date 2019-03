Grausiger Fund in Niederbayern: In einer Wohnung in Ascholtshausen im Landkreis Straubing-Bogen wurden am Montagmorgen drei Leichen gefunden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Ein Tatverdächtiger wurde bereits festgenommen, es soll sich um einen Verwandten handeln. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Noch sind die genauen Umstände der Tat unklar: Laut Polizei hatte sich ein Familienangehöriger Sorgen gemacht, weil er seine Verwandten nicht mehr erreichen konnte und verständigte deshalb gegen 09.50 Uhr am Montag die Polizei.

Weniger später trafen die eingesetzten Streifenbesatzungen am Wohnhaus der Familie ein. Sie mussten sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschaffen. Im Inneren erwartete die Beamten ein grausiges Bild: Die Polizisten fanden drei Leichen - zwei Frauen und einen Mann. Es handelt sich um ein älteres Ehepaar und deren erwachsene Tochter.

Drei Menschen getötet - Polizei nimmt Nachbar fest

Weniger später nahm die Polizei den 41-Jährigen Sohn, der ebenfalls in dem Haus wohnte, vorläufig fest. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Die Leichen weisen laut Polizei Zeichen äußerer Gewalteinwirkung auf. Die genaue Todesursache stand zunächst jedoch nicht fest. Die Obduktion ist für Dienstag geplant. Vermutlich habe die Tat nicht am Montag stattgefunden. "Der Todeszeitpunkt könnte schon einige Tage zurückliegen", sagte Polizeisprecher Michael Emmer.

Die Tat ereignete sich in einem unscheinbaren Einfamilienhaus in Mallersdorf-Pfaffenberg. Die drei Getöteten und der Festgenommene lebten laut Polizei zu viert in dem Haus. Der getötete Familienvater war nach Polizeiangaben 72 Jahre alt, seine Frau 69, die Tochter 37 Jahre.

Der Tatverdächtige wurde noch vor Ort festgenommen. Er leistete Widerstand, konnte aber dann abgeführt werden. Ob der 41-Jährige ausgesagt hat, konnte die Polizei am Montag noch nicht sagen. Auch ein mögliches Motiv war zunächst unklar. Die Polizei will in den kommenden Tagen Angehörige und Nachbarn befragen.

Kriminalpolizei Straubing und Staatsanwaltschaft Regensburg ermitteln - viele Tötungsdelikte in Bayern bleiben ungeklärt

Damit reiht sich der Fall in eine ganze Reihe von Mord- und Tötungsdelikten ein: Knapp 4500 gab es allein in Bayern in den letzten Jahren - viele von ihnen sind noch immer ungeklärt. Über die Hintergründe der aktuellen Tat und ein mögliches Motiv wollte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

Die Ermittlungen von Kripo Straubing und Staatsanwaltschaft Regensburg laufen derzeit auf Hochtouren. Beamte der Kripo Straubing sind am Tatort mit der Spurensicherung beschäftigt. Auch ein Rechtsmediziner wurde in die Ermittlungen einbezogen.