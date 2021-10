Mit 14 Feiertagen ist Bayern der Spitzenreiter in Deutschland, was Feiertage angeht. Es gibt also wieder einige Möglichkeiten, mit Brücken- und Urlaubstagen längere Tage am Stück frei zu haben.

Wir erklären dir, wie du 2022 deine Urlaubstage am geschicktesten legen kannst.

So liegen die Feiertage 2022 in Bayern: Urlaub geschickt planen

Schon bald müssen die Urlaubsanträge für das nächste Jahr eingereicht werden. Daher lohnt es sich zu schauen, auf welche Tage die Feiertage 2022 fallen. Wer seine Urlaubstage geschickt plant, kann einige verlängerte Wochenenden, und damit mehr freie Tage am Stück herausholen.

Januar

Der Neujahrstag 2022 fällt auf einen Samstag, daher bringt das für diejenigen, die ohnehin frei haben, keinen zusätzlichen freien Tag. Der Feiertag "Heilige Drei Könige", am 06.01., fällt jedoch auf einen Donnerstag, daher besteht die Möglichkeit für eine lange freie Woche, wenn ihr euch von 03.01. bis 05.01. und am 07.01. Urlaub nehmt.

Februar und März

In den Monaten Februar und März gibt es leider keine Feiertage. Erst zu Ostern stehen wieder Feiertage in Bayern an.

April

Im April steht Ostern vor der Tür. Vom 9. bis zum 22. April 2022 könnt ihr mit acht Urlaubstagen ganze 16 freie Tage ergattern. Hierfür müsst ihr vom 11.04. bis 14.04. und vom 19.04. bis 22.04. Urlaub beantragen. Die Feiertage sind wie folgt: Karfreitag am 15.04., Ostersonntag am 17.04. und Ostermontag am 18.04.

Mai

Der Mai wartet mit zwei Feiertagen auf. Der Tag der Arbeit - der 1. Mai - fällt leider auf einen Sonntag. Dafür fällt Christi Himmelfahrt, am 26. Mai, auf einen Donnerstag. Hier könnten Arbeitnehmer*innen mithilfe eines Brückentags ein verlängertes Wochenende genießen. Also: Am 27. Mai Urlaub beantragen.

Juni

Im Juni ist Pfingsten. Der Pfingstmontag, 6. Mai, fällt logischerweise auf einen Montag und damit auf einen Werktag. Fronleichnam, 16. Juni, fällt auf einen Donnerstag. Wer Lust auf ein verlängertes Wochenende hat, kann von 07.06. bis 10.06. Urlaub nehmen oder lediglich am 17.06.

Juli

Im Juli gibt es leider keine Feiertage in Bayern.

August

Maria Himmelfahrt fällt am 15. August auf einen Montag - aber nur bestimmte Landkreise haben frei. Auch hier kann es sich anbieten, Urlaub von 16.08. bis 19.08. August zu nehmen.

September

Im September gibt es keine Feiertage.

Oktober

Der erste Werktag im Oktober ist gleich ein Feiertag. Der Tag der Deutschen Einheit fällt am 3.10.2022 auf einen Montag. Somit ist ohnehin ein verlängertes Wochenende garantiert.

November

Auch im November geht es gleich mit einem Feiertag los. Allerheiligen fällt am 1.11. auf einen Dienstag. Mit einem Urlaubstag am Montag, 31.10., bekommt ihr ein verlängertes Wochenende hin.

Dezember

Weihnachten fällt im Dezember 2022 teilweise auf das Wochenende. Der 1. Weihnachtsfeiertag ist an einem Sonntag (25.12.) und der 2. (26.12.) ein Montag. Mit vier Urlaubstagen könnt ihr euch den Rest der Woche frei nehmen. Also: Urlaub von 27.12. bis 30.12. beantragen.

Vorschaubild: © CC0 / Pixabay / 5033181