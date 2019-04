Mit einem Sprung vom Gleis haben sich zwei Feuerwehrleute vor einem herannahenden Zug retten können. Das vermeldet die deutsche Presseagentur (dpa). Sie löschten nach Angaben der Bundespolizei vom Sonntag mehrere Böschungsbrände an der Bahnstrecke zwischen Freising und Marzling, als der Regionalexpress der Deutschen Bahn mit etwa 120 Stundenkilometern in den eigentlich gesperrten Streckenabschnitt fuhr. Verletzt worden sei am Samstagabend niemand. Lediglich ein Feuerwehrschlauch, der über die Gleise gelegt war, riss ab. Wieso das Feuer ausbrach, war zunächst unklar.

Polizei ermittelt warum der Zug durch den Abschnitt bei Freising fuhr

Die Bundespolizei ermittelt nun, warum der Zug in den Abschnitt fuhr. Die Deutsche Bahn wollte sich am Sonntag zu den Ermittlungen nicht äußern, wie ein Sprecher mitteilte.

Ein Pilot, der mit seiner Maschine im Landeanflug auf den Münchner Flughafen war, hatte das Feuer gemeldet. Nach Angaben eines Sprechers der Landespolizei in Freising komme es häufiger vor, dass Flugzeugbesatzungen beim Landeanflug auf München Brände mitteilen.

