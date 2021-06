Kronach vor 1 Stunde

Frau prallt mit Auto gegen Gartenmauer und wird verletzt

Eine Frau ist mit ihrem Auto in Kronach gegen eine Gartenmauer geprallt und verletzt worden. Aus nicht geklärter Ursache habe sie am Mittwochabend die Kontrolle über ihren Wagen verloren, teilte die Polizei mit. Sie wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von Feuerwehrleuten befreit werden. Die 62-Jährige kam in ein Krankenhaus.