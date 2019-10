Leuchtender Feuerball über Bayern: Dash-Cam filmt Meteoriten-Absturz

Am Donnerstagabend (17. Oktober 2019) ist über Bayern ein Meteorit abgestürzt. Das Verglühen des Himmelskörper hat die Dashcam in einem Auto aufgenommen. Das Video zeigt den spektakulären Moment des Absturzes.

Erst kürzlich war auch über Bamberg ein mysteriöser Feuerball am Himmel zu erkennen.