München 05.06.2021

Ferienende sorgt in Bayern für volle Straßen

Rückreisende und «Schön-Wetter-Vekehr» sorgen in Bayern für volle Straßen. Längere Staus gäbe es aber kaum, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag. Am Samstagvormittag brannte ein Auto auf der Autobahn 8 in Richtung München. Am Irschenberg staute es sich daher kurzzeitig für etwa elf Kilometer.