Dornbirn 04.06.2021

Fallschirmunglück: Mann stürzt nach Zusammenstoß ab

Beim Fallschirmspringen südlich des Bodensees ist ein Sportler mit einem Sprungpartner in der Luft zusammengeprallt und bewusstlos in die Tiefe gestürzt. Die Beiden waren mit einer Gruppe in 4000 Metern Höhe über dem österreichischen Dornbirn (Bundesland Vorarlberg) aus dem Flugzeug gesprungen - erst 300 Meter über dem Boden öffnete sich der automatische Rettungsschirm des bewusstlosen 33-Jährigen.