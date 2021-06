Huisheim 06.06.2021

Extremer Starkregen sorgt für gesperrte Straßen in Schwaben

Extremer Starkregen» hat in Teilen Schwabens zu überschwemmten Straßen und überfluteten Kellern geführt. Aufgrund der Wassermassen und dem mit angeschwemmten Schlamm mussten bei Huisheim (Landkreis Donau-Ries) am Samstagabend mehrere Straßen zeitweise gesperrt werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Zusätzlich wurden etwa 20 Keller überschwemmt. Insgesamt waren mehr als 200 Einsatzkräfte vor Ort. Die Aufräumarbeiten zogen sich bis in die Morgenstunden.