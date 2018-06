Extreme Unwetter über München: Katastrophen-App löst Alarm aus - Gewitter, Starkregen, Hagel

München: Unwetter der Warnstufe 4 - Katastrophen-App warnt







Der DWD warnt vor Überflutungen - nicht im Freien aufhalten







Aussichten: In ganz Bayern stürmisch



mit dpa



Weitere Informationen zur Unwetterlage in München und Umland folgen.



In München kracht es gerade gewaltig: Unwetter der Warnstufe 4 entladen sich über der Landeshauptstadt. Der Deutsche Wetterdienst hat eine entsprechende Warnung veröffentlicht. Ebenfalls betroffen: Augsburg, Landsberg am Lech und Rosenheim. WeiteTeile des Alpenvorraums wird werden von schweren Gewittern der Warnstufen 3 und 4 heimgesucht. In München löste die Katastrophen-Warn-App Katwarn Alarm ob der bedrohlichen Wetterlage Alarm aus. Auch über Teilen Frankens ziehen derzeit schwere Gewitter umher.In der amtlichen Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes vor schwerem Gewitter mit extrem heftigen Starkregen und Hagel heißt es: "Es treten Gewitter auf. Dabei gibt es extrem heftigen Starkregen mit Niederschlagsmengen um 50 l/m² pro Stunde sowie Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 80km/h und Hagel mit Korngrößen um 3 cm." Der DWD warnt zudem vor möglichen Gefahren. Neben den üblichen Warnungen vor der Gefahr durch Blitzschlag und herabstürzende Gegenstände heißt es dort: "Überflutungen von Kellern und Straßen sowie örtliche Überschwemmungen an Bächen und kleinen Flüssen sind möglich (Details: www.hochwasserzentralen.de ). Es können zum Beispiel Erdrutsche auftreten. Schließen Sie alle Fenster und Türen! Sichern sie Gegenstände im Freien! Halten Sie insbesondere Abstand von Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen! Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien!"Die Unwetterzentrale formuliert ihre Warnung etwas weniger dramatisch: "Unwetterwarnung Stufe Rot vor Gewitter, kräftiges Gewitter mit Starkregen (Hagel und Sturmböen sind möglich)". Die Warnung hat die Warnstufe Rot, was der fünfthöchsten von sechs möglichen Stufen entspricht.Ab Donnerstag soll es laut Wetterexperten in ganz Bayern stürmischer werden. Bei Temperaturen von 24 Grad in Augsburg bis 28 Grad in Regensburg bleibt es schwülwarm und gewittrig. Auch am Freitag ist bei Temperaturen zwischen 22 bis 29 Grad immer wieder mit Schauern und Gewittern zu rechnen. Erst am Sonntag soll sich das unbeständige Wetter beruhigen.Verantwortlich für die heftigen Unwetter ist Tief "Xisca". Während im Norden und Osten überwiegend die Sonne scheint, steigt im Südwesten Deutschlands die Gewittergefahr. Nachdem sich bereits am Mittwoch feuchtwarme Luftmassen ausbreiteten, soll Tief "Xisca" von der Nacht zu Donnerstag an für kräftige Gewitter sorgen. Dabei sind auch Unwetter mit Starkregen möglich. So könnte es innerhalb weniger Stunden teilweise 40 bis 60 Liter pro Quadratmeter regnen.Ähnlich wie schon in der vergangenen Woche dürften solche sintflutartigen Regenfälle aber auf relativ kleine Gebiete begrenzt bleiben, sagte der DWD-Meteorologe Sebastian Schappert. "An einem Ort kann sprichwörtlich die Welt untergehen, während es 20 Kilometer weiter trocken bleibt", sagte er.