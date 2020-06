Einen grausigen Fund machte ein Jagdpächter bereits am 18. Mai bei Monheim (Landkreis Donau-Ries) im Nachgang einer Wiesenmahd: Wie die Polizei am Mittwoch (10. Juni) verkündete, fand der Jäger ein noch lebendes Rehkitz, dessen Beine von einer Mähmaschine alle abgemäht worden waren und das anschließend achtlos in eine Hecke geworfen wurde, "um es wie Unrat zu entsorgen", heißt es in der Pressemitteilung der Polizei.

Der Jäger erschoss daraufhin das Jungtier, das schwerverletzt nicht mehr zu retten war, um es von seinem Leiden zu befreien. Wer die Wiese gemäht und das verletzte Tier anschließend in die Hecke geworfen hatte, ist noch unklar. Polizeilicherseits werde nun - momentan gegen Unbekannt - wegen Straftaten nach dem Tierschutzgesetz und dem bayerischen Jagdgesetz ermittelt.

Dass Rehkitze bei der Mahd getötet werden, ist keine Seltenheit, denn der Zeitpunkt des Mähens und der Geburt der Kitze fallen oft zusammen. Landwirte wollen die jungen Tiere auf ihren Wiesen in der Regel retten, denn abgesehen davon, dass es ein Tierleben kostet, würde ein totes Tier im Schnittgut das Futter verderben. Mehr noch, die Landwirte sind gesetzlich dazu verpflichtet, das Leben der Tiere bei der Mahd nicht zu gefährden. Ein Vorbild ist die Region Kulmbach: Im Landkreis arbeiten Landwirte und Jäger eng zusammen und suchen immer wieder nach gemeinsamen Lösungen, um die Jungtiere außer Gefahr zu bringen. "Kein Landwirt hat ein Interesse daran, ein Kitz über den Haufen zu fahren", sagt Peter Müller, Vorsitzender des Jagdschutz- und Jägervereins Kulmbach.

Um Rehkitze im hohen Gras ausmachen zu können, gibt es verschiedene Methoden. Vor der Mahd könnten beispielsweise Wildscheuchen aufgestellt werden, um die Rehe mitsamt ihren Rehkitzen aus den Wiesen zu vertreiben. Auch das Abgehen der Fläche mit einem Hund an der langen Leine ist eine davon. Zudem sind technische Hilfsmittel wie Drohnen oder Wärmebildsuchgeräte auf dem Vormarsch, mit denen die Tiere aus der Vogelperspektive vorher gefunden werden sollen.

Auch Tiere haben ein Herz für andere Tiere: Erst vor wenigen Tagen hatte ein Hund in Sand am Main ein Feldhasenjunges in Lebensgefahr gerettet.

