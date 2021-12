Aufgrund von Omikron : GEW kann sich wieder Distanzunterricht ab Januar vorstellen

: GEW kann sich wieder vorstellen Forderung: "Brauchen einheitliches Vorgehen"

Homeschooling ab Januar in Bayern? So bewertet Söder die Lage

Wegen der sich rasch ausbreitenden Coronavirus-Variante Omikron kann sich die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) vorstellen, die Weihnachtsferien zu verlängern oder Homeschooling kurzzeitig wieder einzuführen. Das kündigte nun die Vorsitzende der Gewerkschaft an. "Distanzunterricht für eine begrenzte Zeit nach den Weihnachtsferien kann eine Möglichkeit sein, die Verbreitung der Omikron-Variante zu erschweren", sagte die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Maike Finnern, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Dies müsse aber eine Ausnahme bleiben, die allein der aktuellen Situation geschuldet sei, erklärte sie weiter.

Lehrerverband fordert "einheitliches Vorgehen" - nächste Bund-Länder-Schalte am 7. Januar

Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, sagte: "Wenn die Infektionszahlen aufgrund von Omikron in den Weihnachtsferien massiv nach oben gehen, dürfen Ferienverlängerungen beziehungsweise erneuter Distanzunterricht nicht ausgeschlossen werden." Es sei falsch, Schulen bei einem größeren Maßnahmenkatalog komplett auszunehmen, weil dort demnächst eine hochansteckende Virusvariante auf eine Vielzahl von Kontakten treffe.

"Wir brauchen ein einheitliches Vorgehen von Bund und Ländern orientiert an Parametern wie altersabhängiger Inzidenzen und Landesimpfquoten", sagte Meidinger. "Aktuell herrscht Chaos und Verwirrung. Manche Bundesländer haben bereits Ferien, manche haben die Präsenzpflicht aufgehoben, andere bleiben beim regulären Ferienbeginn."

Was Bayern anbelangt, äußerte sich Ministerpräsident Markus Söder nach dem Corona-Gipfel. Der Freistaat habe in den Weihnachtsferien "etwas Glück", da die Corona-Zahlen relativ weit unten seien, so Söder. Zusätzlich würde an Schulen getestet. Anfang Januar soll die Lage jedoch nochmal neu bewertet werden und die Themen Homeschooling und die Gefährdung der Schüler in den Blick genommen werden.

Homeschooling ab Januar in Bayern? Söder will Lage erst neu bewerten

Ob es wieder Distanzunterricht an bayerischen Schulen geben wird oder nicht, ist noch völlig offen. Eine Testpflicht an Schulen soll jedoch auch für geimpfte Lehrkräfte und Schüler*innen eingeführt werden - eine zweifache Impfung reiche nicht mehr aus. Heißt: Auch unter Jugendlichen müssen die Booster-Impfungen vorangetrieben werden. Die nächste Bund-Länder-Schalte wird am 7. Januar 2022 stattfinden.

