Ausgerechnet gegen Frankreich startete die deutsche Nationalmannschaft in die Europameisterschaft. Gegen den Weltmeister. Und dann schossen sie als erstes Tor ein Eigentor.

Für Bundestrainer Joachim Löw ist es das letzte Turnier als Bundestrainer.

Frankreich gegen Deutschland: So war das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft

Zunächst hatte die deutsche Mannschaft einen guten Start ins Spiel, doch dann in der 19. Minute führte ein Eigentor von Mats Hummels zur Führung Frankreichs. Die Franzosen wurden bis zur 30. Minute immer stärker. Bis zur ersten Halbzeit konnte die deutsche Nationalmannschaft den Franzosen nicht gefährlich werden. In der 38. Minute kommt Ilkay Gündogan zwar zum Abschluss, er trifft den Ball aber nicht richtig.

In der zweiten Halbzeit kommt es in der 54. Minute zu einer richtigen Chance für Deutschland. Gnabry schießt. Der Ball verfehlt das Tor nur um wenige Zentimeter. Nach der zweiten Halbzeit kommt Deutschland besser ins Spiel zurück. Die zweite Ecke für Deutschland in der 63. Minute führt nicht zu Erfolg. In der 67. Minute hat Deutschland Glück, dass es Abseits ist. Mbappé spielt den Ball gegen drei Mann ins Tor.

Frankreich wird wieder etwas stärker, die Franzosen stehen extrem tief.

Frankreich sehr stark

Ginter muss in der74. Minute am Oberschenkel behandelt werden. Diesen Moment nutzt Löw: Es kommt ein Wechsel, aber nicht für Ginter, der bleibt im Spiel. Werner und Sané kommen für Gnabry und Havertz.

In der 78. Minute wird es nochmal richtig gefährlich für Deutschland. Mbappe rennt unglaublich schnell und steht plötzlich alleine vor Neuer. Doch dann rettet Hummels von hinten.

Dem DFB-Team läuft die Zeit davon.

In der 84. Minute schießt Frankreich das zweite Tor. Der Spieler Benzéma jubelt, aber nein, es ist Abseits. Ganz viel Glück für Deutschland.

Es gibt sechs Minuten Nachspielzeit. Frankreich wechselt in der Nachspielzeit nochmal einen Spieler aus, um Zeit zu gewinnen. Frankreich gewinnt das Spiel 1:0.

Carlos del Cerro Grande aus Spanien war Schiedsrichter. Kimmich sah bereits in der 7. Minute die Gelbe Karte. In der 40. Minute trifft Kimmich Hernandez beim Zweikampf mit dem Fuß unabsichtlich im Gesicht.

So war die Aufstellung zu Beginn des Spiels:

Frankreich: Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez - Kanté, Pogba, Rabiot, Griezmann - Benzema, Mbappé

Deutschland: Neuer - Ginter, Hummels, Rüdiger - Kimmich, Gündogan, Kroos, Gosens, Havertz, Müller - Gnabry

Vor Beginn des Spiels

Kurz vor Beginn des Spiels landete ein Aktivist auf dem Spielfeld. Der Motorschirm-Flieger hatte sich selbst und die Fußball-Fans in der Münchner Arena in Gefahr gebracht. Der Mann schwebte am Dienstagabend (15. Juni) über dem Stadion und versuchte, einen großen gelben Ball in die Arena zu werfen. Dabei geriet er in eine Stahlseilkonstruktion am Stadiondach und kam ins Trudeln. Nur mit großer Mühe konnte er einen Absturz in die Zuschauerränge verhindern und landete unsanft auf dem Rasen. Dann wurde er sofort von zwei Sicherheitskräften abgeführt.

Hinter der Aktion stand die Umweltorganisation Greenpeace, die damit gegen den Sponsor Volkswagen protestieren wollte. Bei Twitter forderte Greenpeace in einem Post dazu von dem Konzern, keine klimaschädlichen Diesel- und Benzinautos mehr zu verkaufen.

Zum ersten deutschen Gruppenspiel bei der Europameisterschaft am Dienstag (15. Juni) in München haben Fans fröhlich und friedlich gefeiert. 14 500 Leute hatten Karten ergattert, um das Spiel live zu sehen. Schon am Nachmittag waren sie in Scharen zum Stadion gezogen. "Das ist einfach großartig, das wieder zu erleben nach anderthalb Jahren. Das Spiel ist fast nebensächlich", sagte ein Düsseldorfer, der mit zwei Freunden und Deutschlandflagge angereist war. Hochbetrieb herrschte auch in vielen Biergärten, die das Spiel auf Fernsehern und Leinwänden übertrugen.

Die Polizei beobachtete das Geschehen in der Münchner Innenstadt ebenso wie vor dem Stadion, wo Beamte der Reiterstaffel unterwegs waren. "Vereinzelte Verstöße gab es, aber nicht mehr", sagte ein Polizeisprecher vor Spielbeginn. Es sei gesittet. Allerdings: Mit dem Abstand war das so eine Sache, viele fielen sich dann doch in die Arme. Immerhin musste jeder, der in die Fußball-Arena wollte, einen negativen Corona-Test vorweisen.

Feiernde Fans

Karl Lauterbach bewertete die Bilder feiernder Fans in Budapest dicht an dicht als sehr problematisch.

Superstar Cristiano Ronaldo findet ein volles EM-Stadion wie das in Budapest dagegen "toll".

