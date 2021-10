Der Netflix-Erfolg "Squid Game" hat die Schulhöfe erreicht.

"Lehrerinnen und Lehrer haben berichtet, dass diese Serie auch an ihren Schulen nachgespielt wird", sagte die Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes (BLLV), Simone Fleischmann, am Donnerstag in München der Deutschen Presse-Agentur.

Netflix-Serie "Squid Game" wird an bayerischen Schulhöfen nachgespielt

Die südkoreanische Serie "Squid Game" ist die bisher erfolgreichste Netflix-Produktion mit den höchsten Zuschauerzahlen - 111 Millionen in nur 27 Tagen. Dabei wird in neun Folgen die Geschichte von knapp 500 Menschen erzählt, die sich alle hoch verschuldet haben. Sie treten in scheinbar harmlosen Kinderspielen gegeneinander an, um ein Preisgeld in Millionenhöhe zu gewinnen. Doch der makabere Wettbewerb lässt keine zweite Chance zu: Wer es nicht in die nächste Runde schafft, wird umgehend getötet.

An Schulen in Augsburg kam es nach Medienberichten bereits zu Auseinandersetzungen und Schlägen, während die Serie nachgespielt wurde. Dort wurde das Schulamt eingeschaltet.

Nach Angaben des Bayerischen Landeskriminalamtes (LKA) waren an mindestens drei Grund- und Mittelschulen "Visitenkarten" aufgetaucht, die als Einladung zum "Squid Game" gelten. Das LKA spricht von "vereinzelten verdächtigen Wahrnehmungen im Zusammenhang mit der Fernsehserie". Aktuell seien aber keine Fälle von Körperverletzungen oder Gewalttaten im Zusammenhang mit dem Spiel an bayerischen Schulen bekannt.

Piazolo in Sorge: "Gewalt hat in unseren Schulen nichts verloren"

"Das Thema "Squid Game" ist unserem Sachgebiet Prävention bekannt", sagt eine LKA-Sprecherin. "Dort werden präventive Maßnahmen geprüft, gegebenenfalls perspektivisch in Absprache mit dem Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus." Aktuell sei "aber kein derartiges Phänomen an den bayerischen Schulen erkennbar".

Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) sieht die Popularität der Serie "mit Sorge". ""Squid Game" verbindet harmlose Kinderspiele mit massiver Gewaltausübung bis hin zu Tötungsdelikten", sagte er am Donnerstag. "Gewalt hat in unseren Schulen nichts verloren." Er sei sich sicher, dass die Lehrer im Freistaat das Thema aufgreifen. "Bei Anzeichen von Gewalt reagieren sie stets nach dem Grundsatz der "Null-Toleranz"."

Zum Weiterlesen ein Kommentar: Warum der Hype um "Squid Game" völlig übertrieben ist - und warum man die Serie trotzdem sehen sollte