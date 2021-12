Ab Mittwoch (8. Dezember) dürfen Ladengeschäfte mit Kundenverkehr nur noch unter 2G-Bedingungen öffnen. Das bedeutet nur Geimpfte und Genesene haben Zutritt zu Geschäften. Ausgenommen von der Regel sind Läden, die den täglichen Bedarf decken.

Dazu zählen der Lebensmittelhandel und Getränkemärkte sowie Drogerien und Reformhäuser. Apotheken und Sanitätshäuser sowie Optiker und Hörakustiker dürfen ebenfalls ohne die Einhaltung der2G-Regelöffnen. Außerdem ausgeschlossen von der Beschränkung sind Babyfachmärkte, Buchhandlungen, Blumenfachgeschäfte, Tankstellen, Stellen des Zeitungsverkaufs, der Großhandel, Tierbedarfs- und Futtermittelmärkte sowie Bau- und Gartenmärkte - auch der Weihnachtsbaumverkauf.

Bekleidungsläden, Spielzeuggeschäfte und Co. dürfen somit nur noch mit 2G-Nachweis betreten werden. Einen Überblick weiterer Corona-Regeln in Bayern findet ihr hier.

Artikel enthält Affiliate Links

