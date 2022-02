Egal ob für eine schnelle Erledigung, den Arztbesuch oder eine Abholung ums Eck: Supermärkte boten lange Zeit eine bequeme und vor allem kostenlose Parkmöglichkeit, wenn alle anderen Lücken bereits voll und der Straßenrand zugeparkt war. Doch die Märkte haben darauf längst reagiert und Kontrollen eingeführt, damit „Wildparker“ ihren Kunden nicht die Plätze wegschnappen. Einem Edeka-Kunden wurde nun ein Knöllchen auf die Frontscheibe geklemmt, obwohl er tatsächlich im Markt einkaufen war. Über die Rechtfertigung des Parkdienstes ärgerte er sich jedoch - und machte sie auf Facebook öffentlich.

„Hallo Edeka, ihr liebt Lebensmittel, aber liebt ihr auch eure Kunden?“, beginnt der Post, in dem Nutzer Martin die Facebook-Seite des Supermarktes markiert hatte. Beim Besuch der Filiale in der Münchner Fürstenrieder Straße sei ihm kürzlich etwas „sehr Unschönes“ passiert: Er hatte für die Dauer seines Einkaufs in der darunterliegenden Tiefgarage geparkt. Die Schranken am Eingang zur Garage hätten offen gestanden, weshalb es nicht möglich gewesen wäre, ein Ticket zu ziehen. Einen entsprechenden Hinweis zur erlaubten Höchstparkdauer habe er ebenfalls nicht entdeckt. Auch die Schranken am Ausgang seien geöffnet gewesen.

Edeka-Kunde parkt in Tiefgarage und bekommt Strafzettel aufgebrummt

„Wir hatten unseren einjährigen Sohn dabei, was bedeutet, dass mit Kind sowieso alles etwas länger dauert. Zudem haben wir uns Zeit gelassen, um den Markt zu erkunden“, schreibt Martin. „Am Ende hatten wir dann einen Einkauf von circa 100 Euro, was durch die Kartenzahlung auch belegbar ist.“ Trotzdem erreicht ihn wenig später eine Zahlungsaufforderung der Firma "Parkdepot" in Höhe von 20 Euro. Der Grund: Die Kunden hätten die Höchstparkdauer angeblich um 17 Minuten überschritten.

Martin legte daraufhin Widerspruch ein und wies auch auf die an diesem Tag geöffneten Schranken hin. Doch die Firma rechtfertigte sich folgendermaßen: „Der Parkplatzinhaber hat jedoch ein berechtigtes Interesse, zu jeder Zeit seinen Kunden vor Ort einen freien Stellplatz anzubieten.“ Daher habe sich der Auftraggeber – in diesem Fall Edeka - entschlossen, eine entsprechende Höchstparkdauer festzulegen.

Facebook-User Martin hat zu diesem Vorgehen eine klare Meinung: „Wir waren gerne Kunden bei Edeka und haben nicht wenig Geld dort ausgegeben. Dass man deshalb noch mit 20 Euro dafür bestraft wird, kann doch nicht in eurem Sinne sein, oder?“ Er habe zwar Verständnis dafür, dass der Supermarkt keine Dauerparker in der Tiefgarage haben möchte. Aber: „Somit gewinnt man keine Kunden, so verliert man sie.“

Beschwerde lohnt sich: Facebook-User bekommt Geld zurück

Unter dem Post meldet sich eine weitere Edeka-Kundin zu Wort, der das Gleiche bei einer Filiale in Kaiserslautern passiert sei. Trotz Beschwerde habe sie nichts erreichen können. „Ein richtiges No-Go!“ Anders sieht die Situation bei Martin aus: Edeka hat mittlerweile auf seinen Post reagiert und versprochen, das Problem an den lokalen Kundenservice weiterzuleiten. Mit Erfolg: Das Bußgeld wurde rückerstattet. „Ich war nicht der Erste mit dieser Problematik“, schreibt Martin abschließend. „Das Thema ist im Markt bekannt.“

Auch interessant: "Sucht euch anderen Job": Video von DHL-Mitarbeiter sorgt für Aufsehen - Deutsche Post reagiert jetzt