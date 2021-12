Nachdem der Deutsche Wetterdienst bereits am Donnerstag (23. Dezember 2021) in Teilen Bayerns vor Glatteis gewarnt hat, soll es auch an Heiligabend (24. Dezember 2021) und am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertages (25. Dezember 2021) örtlich Glätte und Schnee geben. Wie der DWD berichtet, sollen vor allem in der Nacht zum Samstag (25. Dezember 2021) dichte Wolken im Norden Bayerns erst für Regen und anschließend für Schneefall sorgen.

In Teilen Oberfrankens müssen sich Verkehrsteilnehmer auf Glatteis auf den Straßen einstellen. Am ersten Weihnachtsfeiertag können sich einige Regionen vor allem in Franken und der Oberpfalz auf einen "Hauch von weißer Weihnachten" freuen, wie Stefan "Wetterochs" Ochs und der DWD berichten. Nordöstlich der Linie Geiselwind - Erlangen - Hersbruck geht der anfängliche Regen in Schnee über. "Je weiter im Nordosten, um so mehr Schnee bleibt auch am Boden liegen", so der Wetterochs.

Leichter Schneefall und Glatteis: So wird das Wetter in Bayern über Weihnachten

Am zweiten Weihnachtsfeiertag (26. Dezember 2021) wird es allerdings schon wieder milder. Nur im Umfeld der Donau im Süden oder dem Bayerwald kann mit leichtem Schneefall gerechnet werden. Hier kann es auch streckenweise zu Glatteis auf den Straßen kommen. Ebenfalls mit Glatteis rechnen müssen Regionen in der östlichen Hälfte Bayerns am zweiten Weihnachtsfeiertag.

Die Temperaturen pendeln sich insgesamt zwischen -3 und +5 Grad ein. Im weiteren Verlauf der neuen Woche soll es immer wärmer werden mit Höchsttemperaturen von +13 Grad.

