Zell am See 07.06.2021

Dutzende Schafe im Pinzgau gerissen: wohl Einzelgänger-Wölfe

Im Salzburger Pinzgau sind rund 30 Schafe vermutlich durch Wölfe gerissen worden. Die toten Tiere sind an drei verschiedenen Orten im österreichischen Bezirk Zell am See gefunden worden, wie der Salzburger Wolfsbeauftragte Hubert Stock am Montag mitteilte. Allein 20 tote Schafe wurden auf einer Alm in Rauris entdeckt.