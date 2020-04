Gewaltverbrechen in Bayern - Tote in Wohnhaus gefunden: Drei tote Menschen sind am frühen Freitagmorgen in einem Haus in Vogtareuth im Landkreis Rosenheim entdeckt worden. «Es muss von einem Gewaltverbrechen ausgegangen werden», teilte die Polizei mit.

Zuerst hatte Bild darüber berichtet. Dort wird ein Polizeisprecher zitiert: „Aktuell gehen wir von einer Familientragödie aus und führen die Mutter als Tatverdächtige.“ Demnach soll es sich bei den drei Leichen um die Mutter und zwei Kinder handeln. Der Vater wird laut Bild psychologisch betreut.

Einsatzkräfte am Freitagmorgen alarmiert

Einsatz- und Rettungskräfte seien gegen 04.40 Uhr zu dem Haus gerufen worden. Die Ermittlungen laufen laut Deutscher Presseagentur (dpa).

Mehr dazu in Kürze.