Infektionszahlen in Bayern steigen weiter: Bayerisches Kabinett hat am Mittwoch beraten

Verschärfung der Corona-Regeln beschlossen

beschlossen Neue Corona-Maßnahmen gelten ab Samstag (6. November 2021) und treten am Sonntag (7. November 2021) in Kraft

Die bayerische Staatsregierung hat am Mittwoch (3. November 2021) auf die massiv gestiegenen Corona-Infektionszahlen reagiert und Verschärfungen bei den Eindämmungsmaßnahmen beschlossen. Unter anderem wurde die Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler im Unterricht wieder eingeführt. Wenn am Montag (8. November 2021) die Schule nach den Herbstferien wieder losgeht, heißt es also wieder Maske tragen - auch am Platz. Auch bei der Krankenhaus-Ampel als Indikator für die Auslastung der Kliniken gibt es Neuerungen - die eine Ausweitung der 2G-Regel zur Folge haben.

Die verschärften Corona-Regeln im Überblick

Zur Bekämpfung der stark gestiegenen Corona-Infektionen hat die bayerische Staatsregierung die vorübergehende Wiedereinführung der Maskenpflicht an Bayerns Schulen sowie verschärfte Regeln für die Krankenhaus-Ampel beschlossen. Zudem sprach sich Ministerpräsident Markus Söder (CSU) vehement für eine flächendeckende Drittimpfung gegen das Coronavirus aus. Corona sei "mit aller Macht zurück", sagte Söder nach der Kabinettssitzung am Mittwoch in München. "Das Virus bleibt einfach heimtückisch, und es bleibt da."

Die Corona-Infektionszahlen waren zuletzt in Bayern stark gestiegen. Zuletzt wurde ein Allzeithoch bei der Sieben-Tage-Inzidenz erreicht. Auf den Intensivstationen der bayerischen Krankenhäuser wird es wegen der stark steigenden Zahl von Corona-Fällen inzwischen eng. Landesweit waren mehr als über 90 Prozent der Betten belegt, wie aus dem Intensivregister Divi hervorgeht. Die Zahl der Intensivpatienten in bayerischen Krankenhäusern lag am Donnerstag (4. November 2021) bei 521. Wenn die neuen Regeln ab Samstag (6. November 2021) gelten, springt die Corona-Krankenhausampel, die bisher auf "Grün" stand, direkt auf Warnstufe "Gelb". Das bedeutet, dass einen Tag später die neuen Einschränkungen in Kraft treten.

Mit der Änderung der 14. Bayerischen Infektionschutzmaßnahmenverordnung treten ab Sonntag (7. November 2021) folgende Verschärfungen in Kraft:

Die Warnstufe "Gelb" der Krankenhausampel wurde neu definiert. Während die Stufe "Gelb" bisher erreicht wurde, wenn landesweit 1200 Corona-Patienten in bayerischen Kliniken eingewiesen wurden, springt die Ampel ab Samstag auf "Gelb" , wenn bayernweit 450 Intensivbetten belegt sind. Dann treten zusätzlich Schutzmaßnahmen in Kraft: Vielerorts muss dann wieder eine FFP2-Maske getragen werden, wo zuletzt medizinische Masken ausreichend waren. Überall, wo bisher die 3G-Regel galt - also Einlass nur für Geimpfte, Genesene oder negativ Getestete, gelte dann die 3G-plus-Regel (PCR-Test statt Schnelltest). Wo zuvor 3G-Plus galt, gilt dann 2G (geimpft, genesen). Für Clubs, Diskotheken und Bordellbetriebe wird von 3G Plus auf 2G verschärft: Zugang haben dann nur noch Genesene und vollständig Geimpfte, alle anderen müssen draußen bleiben. Ausgenommen bleibe Einzelhandel und Personen-Nahverkehr. Bei 3G bleibe es etwa im Hochschulbereich und bei Ausbildungseinrichtungen.

Die Warnstufe "Rot" zeigt die Ampel, wenn landesweit 600 Intensivbetten belegt sind. Dann gilt zum Beispiel die 3G-Regel am Arbeitsplatz . 2G wird deutlich ausgeweitet. Für die Gastronomie gilt dann flächendeckend die 3G-Plus-Regel - es bedarf für den Restaurantbesuch Ungeimpfter, die nicht genesen sind, eines PCR-Tests. Die Regelungen einer roten Krankenhaus-Ampel gelten auch für Hotspots , in denen eine Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 300 und eine Intensivbetten-Auslastung von mehr als 80 Prozent vorherrscht.

Wiedereinführung der Maskenpflicht an Bayerns Schulen : Nach den Herbstferien, also ab 8. November 2021, müssen in den Grundschulen für eine Woche und in den weiterführenden Schulen für zwei Wochen wieder Masken auch am Platz und unabhängig vom Mindestabstand getragen werden (gilt im Unterricht und auf den sogenannten Begegnungsplätzen im Schulgebäude, aber nicht unter freien Himmel, also im Pausenhof). Für die weiterführenden Schulen sind dann medizinische Masken oder FFP2-Masken vorgeschrieben, für die Grundschüler reichen Alltagsmasken. Kommt es dennoch zu einem Infektionsfall in einer Klasse, werden alle Klassenangehörige künftig eine Woche lang an jedem Schultag getestet.

Ab wann gelten die Maßnahmen in Bayern?

Wenn eine neue Warnstufe der Krankenhausampel erreicht ist, gelten die neuen Einschränkungen ab dem darauffolgenden Tag. Die Maßnahmen gelten dann so lange, bis die Auslastung der Intensivbetten an drei aufeinanderfolgenden Tagen wieder unter den kritischen Wert gefallen ist.

Konkreter: Wenn in Bayern an drei aufeinanderfolgenden Tagen wieder weniger als 450 Corona-Patienten auf den Intensivstationen behandelt werden, schaltet die Ampel von "Gelb" zurück auf "Grün".

In den Hotspot-Regionen ist es ähnlich geregelt. Die entsprechende Kreisverwaltungsbehörde ruft nach Überschreiten der Werte die neue Ampelstufe aus. Am darauf folgenden Tag treten die Einschränkungen in Kraft und bleiben so lange bestehen, bis ebenfalls drei Tage in Folge der Warnwert wieder unterschritten wurde.

Söder für flächendeckende Drittimpfung und Abstimmung auf Bundesebene

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich zudem vehement für eine flächendeckende Drittimpfung gegen das Coronavirus in Deutschland ausgesprochen. "Es macht Sinn, dass jeder einen Antikörpertest macht", sagte Söder am Mittwoch. "Am Ende wird jeder zu einer Auffrischungsimpfung kommen müssen", fügte er hinzu. Erfahrungen etwa aus Israel zeigten, dass die Drittimpfung massive Fortschritte in der Pandemiebekämpfung bringen könne.

Es brauche jetzt dringend auch eine Abstimmung auf Bundesebene in dieser und anderen wichtigen Fragen bei der Pandemiebekämpfung. Er könne sich eine Ministerpräsidentenkonferenz oder ein anderes Gesprächsformat vorstellen, sagte Söder. "Wir müssen eine gemeinschaftliche Linie in der Corona-Bekämpfung haben."

"Der Booster ist der beste Schutz", sagte Söder. "Es ist eine Pandemie der Ungeimpften." Corona sei "mit aller Macht zurück", und zwar vor allem in den Regionen, in denen die Impfquote niedrig ist. In den Hotspots sei kein Intensivbett mehr frei. Entscheidend sei, dass neben der Behandlung von Covid-Patienten andere Operationen nicht abgesagt werden dürften.

