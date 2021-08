Eine 35-jährige Frau ist in der Oberpfalz von einem Heuballen getroffen worden und später im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei am Dienstag (10. August 2021) mitteilte, kam es am Montagnachmittag (09. August 2021) auf einem Reiterhof in Rötz im Landkreis Cham zu dem Unfall mit dem 400 Kilogramm schweren Heuballen.

Demnach war ein 42-Jähriger gerade dabei, den obersten von vier übereinandergestapelten Heuballen mit einem Lader anzuheben, als der Stapel zusammenstürzte. Dabei wurde die 35-Jährige von einem der Heuballen getroffen. Sie wurde mit schweren Verletzungen und unter laufender Reanimation in ein Krankenhaus gebracht, wo sie in der Nacht starb.