Ingolstadt 04.06.2021

«Donaukurier»: Ingolstadt holt U19-Coach als Oral-Nachfolger

Der FC Ingolstadt hat angeblich einen Nachfolger für Trainer Tomas Oral gefunden. Wie der «Donaukurier» am Freitag berichtete, soll der bisherige U19-Coach Roberto Pätzold die Schanzer in der kommenden Saison in der 2. Fußball-Bundesliga betreuen. Der 41-Jährige soll in der kommenden Woche vorgestellt werden. Eine offizielle Mitteilung vom FCI lag zunächst nicht vor.