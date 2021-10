Es sei ein "wichtiger Schritt in Richtung Normalität", denn sie erfüllten "eine wichtige soziale Funktion." Was sich anhört, als hätten Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) und Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) gerade die Rückkehr zum Präsenzunterricht in Schulen beschlossen, hatte einen gänzlich anderen Hintergrund: Am Mittwoch, dem 13. Oktober, gaben die beiden Staatsminister grünes Licht für Weihnachtsmärkte in Bayern.

Diese sind nun weitestgehend ohne Corona-Beschränkungen möglich - also ohne 3G-Regeln, ohne Maske, Umzäunung, Kontaktverfolgung oder gar einem Ausschankverbot von Alkohol. Ein detailliertes "Rahmenhygienekonzept für Weihnachtsmärkte" solle jedoch noch zeitnah folgen, heißt es vonseiten der bayerischen Staatsregierung.

Familien und Kinder haben "besonders gelitten"

Bereits Ende September hatte der bayerische Ministerrat grundsätzlich beschlossen, dass Weihnachtsmärkte in diesem Jahr stattfinden können. Verschiedener Veranstalter hatten sich jedoch schon früher darauf festgelegt, dass Weihnachtsmärkte stattfinden sollen. So war schon im August klar, dass Bayerns bekanntester Weihnachtsmarkt, der Nürnberger Christkindlesmarkt, stattfinden soll - wenn auch in etwas anderer Form als in den vergangenen Jahren. Auch Bamberg gab bereits Anfang Oktober einen Plan für den kommenden Weihnachtsmarkt bekannt.

Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hob nicht nur die wirtschaftliche Bedeutung der Veranstaltungen für die Gemeinden und Marktkaufleute hervor, er betonte auch die Bedeutung der Märkte für die Menschen: Für viele Bürgerinnen und Bürger gehöre "der Besuch eines Christkindlmarkts im Advent genauso zu Weihnachten wie der Christbaum am Heiligabend", sagte Aiwanger. "Gerade Familien und Kinder haben besonders unter Corona gelitten. Für sie ist der Besuch eines Weihnachtsmarkts ein besonderes Erlebnis. Deshalb war es mir so wichtig, dass diese Märkte heuer möglichst unbeschwert möglich sind. Sie sind ein wichtiger Schritt in Richtung Normalität."

Klaus Holetschek betonte hingegen, dass es die Fortschritte bei der Impfkampagne die weitgehenden Freiheiten ermöglicht hätten. Trotzdem warnte er davor, sich "in falscher Sicherheit" zu wiegen: "Corona ist noch immer unter uns. Jeder sollte sich weiter Umsicht und Vorsicht auf die Fahnen schreiben – auch bei Glühwein und gebrannten Mandeln.“