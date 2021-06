München 04.06.2021

Deutliche Corona-Lockerungen für Bayerns Amateursport

Amateursportlerinnen und -sportler in Bayern können allmählich wieder zur Normalität zurückfinden. Wegen deutlich gesunkener Corona-Infektionszahlen hat der Freistaat am Freitag umfassende Lockerungen bei den Maßnahmen gegen die Pandemie beschlossen. In allen Gebieten mit einer Inzidenz - Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner - von unter 100 ist Sport mit sowie ohne Kontakt sowohl drinnen als auch draußen ohne feste Gruppenobergrenzen möglich. Liegt die Inzidenz allerdings zwischen 50 und 100 muss man einen aktuellen negativen Test vorweisen.